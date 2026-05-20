Haberler

Aydın'da yangına karşı 'ormanlara giriş kısıtlaması' kararı getirildi

Aydın'da yangına karşı 'ormanlara giriş kısıtlaması' kararı getirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla 19 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında ormana girişleri kısıtlama kararı aldı. Piknik ve kamp yasaklanırken, izinsiz girişlerde cezai işlem uygulanacak.

AYDIN Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 19 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında ormana girişler kısıtlandı.

Aydın'da havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte orman ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek amacıyla yeni kısıtlama kararı alındı. Aydın Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısında 19 Mayıs - 21 Ekim 2026 tarihlerinde ormana girişlerin kısıtlandırılmasına karar verildi. Belirtilen tarihlerde ormana girişlerin izne tabi olacağı kaydedildi. Mülki amir izni alınmadan bu bölgelerde etkinlik, piknik ve konaklama yapılamayacağı bildirildi. Piknik yapmak isteyen vatandaşların belirlenen alanlara yönlendirileceği bilgisi paylaşıldı. Orman içi ve kenarında her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tutuşturucu atık malzemeler, inşaat atıkları ve hafriyatı, cam türü ve benzeri atıkların bırakılması yasaklandı. Ayrıca Aydın genelinde 21 Mayıs - 31 Ekim 2026 tarihlerinde çadır ve kamp kurulması da yasaklandı.

Aydın Valiliği'nce alınan bu karar ve önlemlere aykırı davranan, mukavemet gösteren ya da uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi ve '5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre işlem yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek

Düğmeye basıldı! O çocuklar yakın takibe alınıyor
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı

Apar topar hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent yoğun bakımda
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

Önüne ne kattıysa yuttu, onlarca mahalle ve köy boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü

MHP, o belediye başkanının kalemini kırdı!

Ücretsiz fideyi duyan koştu, saatler öncesinden sıraya girdiler

Yağmura rağmen gitmediler, saatler öncesinden sıraya girdiler
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim

Canlı yayında duyurdu! İşte transferini tamamladığı iki isim

Barış Alper'den sürpriz itiraf: Sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim...

Sürpriz itiraf: Sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim...