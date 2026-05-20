Aydın'da yangına karşı 'ormanlara giriş kısıtlaması' kararı getirildi

AYDIN Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 19 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında ormana girişler kısıtlandı.

Aydın'da havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte orman ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek amacıyla yeni kısıtlama kararı alındı. Aydın Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısında 19 Mayıs - 21 Ekim 2026 tarihlerinde ormana girişlerin kısıtlandırılmasına karar verildi. Belirtilen tarihlerde ormana girişlerin izne tabi olacağı kaydedildi. Mülki amir izni alınmadan bu bölgelerde etkinlik, piknik ve konaklama yapılamayacağı bildirildi. Piknik yapmak isteyen vatandaşların belirlenen alanlara yönlendirileceği bilgisi paylaşıldı. Orman içi ve kenarında her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tutuşturucu atık malzemeler, inşaat atıkları ve hafriyatı, cam türü ve benzeri atıkların bırakılması yasaklandı. Ayrıca Aydın genelinde 21 Mayıs - 31 Ekim 2026 tarihlerinde çadır ve kamp kurulması da yasaklandı.

Aydın Valiliği'nce alınan bu karar ve önlemlere aykırı davranan, mukavemet gösteren ya da uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi ve '5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre işlem yapılacağı bildirildi.

