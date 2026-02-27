Aydın'da 112 Acil Sağlık filosuna 16 ambulans eklendi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 16 ambulans, törenle hizmete başladı.

Sağlık Bakanlığınca İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 15 ve Çine Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığının katkılarıyla alınan 1 ambulansın hizmete alınması için İl Sağlık Müdürlüğü önünde program düzenlendi.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, ambulansların güncel tıbbi donanımları, ileri teknolojik altyapıları ve yüksek güvenlik standartları ile acil durumlarda vatandaşlara en kısa sürede ulaşılmasında önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Şenkul, yatırımların sahada görev yapan sağlık personelinin çalışma şartlarını daha güvenli ve güçlü hale getireceğini de belirtti.

İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından yapılan duanın ardından Efeler, Söke, İncirliova, Kuşadası, Çine, Karpuzlu, Nazilli, Germencik ve Didim ilçelerinde kullanılacak ambulansların anahtarları sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve MHP İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu ile sağlık personeli katıldı.