Haberler

Aydın'da 112 Acil Sağlık filosuna 16 ambulans eklendi

Aydın'da 112 Acil Sağlık filosuna 16 ambulans eklendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 16 ambulans, düzenlenen törenle hizmete alındı. Ambulanslar, acil durumlarda hızlı müdahale için güncel tıbbi donanımlara ve yüksek güvenlik standartlarına sahip.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 16 ambulans, törenle hizmete başladı.

Sağlık Bakanlığınca İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 15 ve Çine Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığının katkılarıyla alınan 1 ambulansın hizmete alınması için İl Sağlık Müdürlüğü önünde program düzenlendi.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, ambulansların güncel tıbbi donanımları, ileri teknolojik altyapıları ve yüksek güvenlik standartları ile acil durumlarda vatandaşlara en kısa sürede ulaşılmasında önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Şenkul, yatırımların sahada görev yapan sağlık personelinin çalışma şartlarını daha güvenli ve güçlü hale getireceğini de belirtti.

İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından yapılan duanın ardından Efeler, Söke, İncirliova, Kuşadası, Çine, Karpuzlu, Nazilli, Germencik ve Didim ilçelerinde kullanılacak ambulansların anahtarları sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve MHP İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu ile sağlık personeli katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

Bir ilde kar kalınlığı insan boyunu aştı! Vatandaşlar kolları sıvadı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek