Aydın'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlendi

Aydın'da, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinlikleri kapsamında program yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda liseler arasında mektup yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilerin eserleri okundu.

Daha sonra konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, İstiklal Marşı'nın bir metinden ibaret olmadığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un, umutsuzluk günlerinde dahi istikbal inancını diri tuttuğunu aktaran Yiğit, "Onun satırlarında yalnızca bir şiir değil fedakarlık, adanmışlık ve sarsılmaz bir vatan şuuru vardır. Bu şuuru besleyen ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde verilen bağımsızlık mücadelesinin azmi ve milletimizin ortak iradesidir." dedi.

Konuşmaların ardından Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri "Ya İstiklal ya Ölüm" adlı oratoryo gösterisi sundu.

Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

