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Aydın'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Törenle Kutlandı

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Aydın'da Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Aydın Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen törende, başkan Ferdi Uzun gazeteciliğin önemine vurgu yaptı ve mesleğe sahip çıkma çağrısında bulundu.

Aydın'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Ferdi Uzun, Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşma yapan Uzun, onurlu bir mesleği icra ettiklerini söyledi.

Gazeteciliğin zor bir görev olduğunu dile getiren Uzun, "Mesleğimize sahip çıkarak hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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