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Nazilli'de motosiklet-araç çarpışması kamerada

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın-Denizli kara yolu Otogar Kavşağı'nda dönüş yapan F.T. idaresindeki 09 AKP 204 plakalı motosikletle H.A. yönetimindeki 09 PY 007 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hafif ticari araç sürücüsü ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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