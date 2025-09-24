Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Kuşadası Tahliyesi İddialarına Yanıt

Aydın Büyükşehir Belediyesi, "Kuşadası Belediyesi hizmet binasının tahliye edileceği"ne ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Aydın Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Kuşadası hizmet binasının tahliye edileceği yönünde gerçeği yansıtmayan haberlerin çıktığı belirtildi.

Kuşadası Belediyesi ile imzalanan 5 yıllık protokol kapsamında, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan arazi üzerinde inşa edilen hizmet binasının kullanım alanlarının taraflar arasında paylaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizin batı ilçelerinin koordinasyonu ve hizmetlerimizin tek bir noktadan eşgüdüm halinde halkımıza ulaştırılması adına inşa edilen hizmet binasının 2, 3 ve 4. katları, Kuşadası Belediyesi hizmet binasının kendileri tarafından yıkılması üzerine, halkımıza sunulan hizmetlerin aksamaması adına bedelsiz olarak kendilerine tahsis edilmiştir. Protokol süresinin sona ermesine ise henüz 2 yıla yakın süre bulunmaktadır. Buna karşın Kuşadası Belediyesi, kendisine tahsisli olmayan alana, protokole aykırı şekilde yerleşmiş, Büyükşehir Belediyemizce halkımıza tek merkezden vermemiz gereken hizmetleri sunmamız gereken ve anılan protokol uyarınca idaremiz uhdesindeki katı da izinsiz doldurmak suretiyle hizmetlerimizin aksamasına neden olmuştur."

Bu konuda 9 Mayıs'tan bu yana Kuşadası Belediyesinden, protokol hükümlerine uyması için 8 kez talepte bulunulduğu ancak olumlu sonuç alınamadığı vurgulanan açıklamada, "Hal böyleyken, yarısından fazlası bizzat belediyemizce kendilerine bedelsiz tahsis edilmiş ve tahsis süresi halen devam ederken, anılan hizmet binası ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı, Kuşadası halkına hizmet vermemizi apaçık engellemeyi ve kurumumuzu karalamayı amaçlayan bu türden spekülatif haberlerin dolaşıma sokulmasını kamuoyunun takdirine bırakıyor, benzer iftira içerikli haberlerle ilgili her türlü yasal haklarımızı kullanacağımızı saygılarımızla arz ediyoruz." ifadesi kullanıldı.