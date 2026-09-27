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Aydın Bozdoğan'da kamyonetle çarpışan otomobilde 1 kişi öldü, 2 sürücü yaralandı

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Aydın Bozdoğan'da kamyonetle çarpışan otomobilde 1 kişi öldü, 2 sürücü yaralandı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde saat 15.30 sıralarında kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Akçay hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü ile kamyonet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobildeki Yusuf Akçay hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bozdoğan ilçesi Sırma Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.A. yönetimindeki 09 PR 336 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.O. yönetimindeki 20 ACH 09 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Akçay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada Akçay'ın oğlu M.A. ile kamyonet sürücüsü F.O. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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