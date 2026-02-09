Haberler

Aydın'da yeni adalet binasının ihalesi yarın yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aydın'da yeni bir adalet binası inşa etmek için yarın ihale gerçekleştireceklerini duyurdu. Bakan, binanın deprem yönetmeliklerine uygun, teknolojik altyapıya sahip ve 67 bin 123 metrekare kapalı alana sahip olacağını belirtti.

Bu kapsamda, Aydın'a yeni adalet binası kazandırılacağını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Depreme dayanıklı, teknolojik altyapısı güçlü, vatandaşlarımızın rahat ortamda hizmet alacağı Aydın Adalet binamızın yapım ihalesini yarın gerçekleştireceğiz. Adalet binamız, 67 bin 123 metrekare kapalı kullanım alanı, bodrum, zemin ve 5 kat, 221 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 82 duruşma salonundan oluşacak. Şehrimize değer katacak bu önemli eserin şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

