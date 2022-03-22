Aydın'a şehit ateşi düştü; polis amcasıyla aynı kaderi paylaştı (2)

ŞEHİT BABASI HASTANEYE KALDIRILDI, VALİ ZİYARET ETTİ

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevkiyatı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan özel hareket polisi Necati Aygün'ün babası Mehmet Aygün, oğlunun şehadet haberinden bir süre sonra fenalaştı. Hazır bekletilen ambulansla Aygün, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da şehit babası Aygün'ü hastanede ziyaret ederek, taziye dileğinde bulundu.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,