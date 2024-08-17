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Aydemir Akbaş'ın Ölümü Üzüntü Yarattı

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İki gün önce evinde baygın durumda bulunan ve hastaneye kaldırılan oyuncu Aydemir Akbaş yaşamını yitirdi. Galatasaray Kulübü de aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu üyesi olan Akbaş için mesaj yayımladı.

(İSTANBUL) - İki gün önce evinde baygın durumda bulunan ve hastaneye kaldırılan oyuncu Aydemir Akbaş yaşamını yitirdi. Sanatçının ölümü üzüntü yaratırken, Galatasaray Kulübü de aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu üyesi olan Akbaş için mesaj yayımladı.

İki gün önce, yakınları tarafından evinde baygın halde bulunan ve hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Sanatçının ölümü üzüntü yaratırken, Galatasaray Klübü de aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu üyesi olan Akbaş için mesaj yayımladı. Mesaj şöyle:

"Kulübümüzün 7201 sicil numaralı Divan Kurulu Üyesi Aydemir Akbaş'ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. 25 Şubat 1936'da İstanbul Feriköy'de dünyaya gelen Akbaş, Galatasaray Lisesi'ndeki tedrisatından sonra bir süre gazetecilik yaptı. Ardından tiyatro ile tanışan Aydemir Akbaş, Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü isimlerle çalıştı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

Sinemaya Atıf Yılmaz'ın yönettiği Keşanlı Ali Destanı ile başlayan Akbaş, yakın tarihe kadar uzanan oyunculuk kariyerinde birçok filmde rol aldı. Yönetmen olarak da sinemanın içinde birçok projede yer alan Akbaş, televizyon dizilerinde de rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı. Galatasaraylı kimliğini her zaman ve her yerde vurgulayan Aydemir Akbaş, Türkiye'nin en eski spor yazarlarından biriydi. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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