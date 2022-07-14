Ayçiçeği tarlalarında görülen "çayır tırtıllarıyla" havadan ilaçlama suretiyle de mücadele edilecek AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, son günlerde ayçiçeği ekili alanlarda görülen çayır tırtılı zararlısına karşı insansız hava araçlarıyla da mücadele edileceğini belirtti. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, son günlerde ayçiçeği ekili alanlarda görülen çayır tırtılı zararlısına karşı insansız hava araçlarıyla da mücadele edileceğini belirtti. İba, yaptığı yazılı açıklamada, çayır tırtıllarına karşı Tarım ve Orman Bakanlığının gereğini yaptığını belirtti. İl Başkanı İba, Bakanlığın aldığı kararla tırtıllarla mücadelede insansız hava araçlarının zirai mücadele kapsamında kullanımına karar verildiğini duyurdu. AA / Ogün Kurkan - Güncel Edirne Güncel Haberler

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