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AYBÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Tıp Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Törene AYBÜ Rektörü, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileler katıldı. Mezun olan öğrencilere başarı belgesi ve hediyeleri verildi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Tıp Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde gerçekleştirilen törene, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, akademik ve idari personel, öğrencilerle aileler katıldı.

Törende konuşan AYBÜ Rektörü Köseoğlu, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğba Ensari ve dönem birincisi Abdullah Yavuz'un konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediyeleri verildi.

Yaş kütüğüne plaketin çakılmasının ardından mezun olan 464 öğrenci Hekimlik Andı'nı okudu.

Kaynak: AA / Güncel

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