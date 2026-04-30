AYBÜ Rektörü Köseoğlu, Çubuk Yerleşkesinde öğrencilerle buluştu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, "Rektörümüz AYBÜ'lü Gençler ile Buluşuyor" etkinliği kapsamında Çubuk yerleşkesinde öğrencilerle bir araya geldi.

AYBÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından organize edilen programda Köseoğlu, öğrencilerle samimi bir ortamda buluşarak görüş ve taleplerini dinledi.

Üniversitenin katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda geleneksel hale getirilen etkinlikte öğrencilerin akademik süreçleri, kampüs yaşamı, sosyal imkanlar ve eğitim olanaklarına ilişkin görüşleri ele alındı. Soru-cevap formatında gerçekleştirilen buluşmada öğrenciler, talep ve önerilerini doğrudan Rektör Köseoğlu'na iletme imkanı buldu.

Öğrencilerin ilettiği görüşleri dikkatle dinleyen Köseoğlu, üniversite yönetimi olarak çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, "Öğrencilerimizin her bir görüşü bizim için çok kıymetli. Üniversitemizi birlikte geliştireceğiz. Sizlerden gelen her öneriyi titizlikle değerlendiriyor, imkanlar ölçüsünde hayata geçirmek için çalışıyoruz." dedi.

Kampüs yaşamının kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Köseoğlu, "Amacımız, öğrencilerimizin sadece akademik olarak değil sosyal ve kültürel açıdan da güçlü bireyler olarak yetişmesi. Daha yaşanabilir, daha donanımlı bir kampüs için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Program sonunda çekilişle belirlenen öğrencilere hediyeler takdim edilirken, etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.