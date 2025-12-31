AYBÜ Rektörü Köseoğlu'dan Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'a ziyaret

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.

AYBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Köseoğlu, ziyarette bulunduğu Yıldırım'a, üniversitenin Türk devletleriyle yükseköğretim alanındaki ortak programları ile akademik ve bilimsel işbirliklerini geliştirmeye yönelik hedefleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, AYBÜ ile Türk dünyası arasındaki akademi, eğitim, bilim ve kültür çalışmaları ele alındı, gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Köseoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemiz, Türk dünyası ile bilimsel, kültürel ve akademik bağları daha da derinleştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda 2026 yılında yeni çalışmalar ve projeleri hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. Sayın Binali Yıldırım'a nazik kabulleri ve değerli görüşleri için teşekkür ediyorum."