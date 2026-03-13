Haberler

AYBÜ "Kurumsal akreditasyon" almaya hak kazandı

Güncelleme:
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak "Kurumsal akreditasyon" belgesi almaya hak kazandığı bildirildi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak "Kurumsal akreditasyon" belgesi almaya hak kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kalite Kurulunun yürüttüğü "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmede, AYBÜ'nün yönetim, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve kalite güvencesi süreçleri incelendi.

Yapılan değerlendirme sonucunda üniversitenin kurumsal yapısı ve kalite yönetim sistemi akreditasyon almaya uygun bulundu.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, sürece katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Köseoğlu, paylaşımında, "Gayret ve özverileri ile bu sürece katkı sağlayan tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılarımızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
