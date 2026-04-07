Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi'nde 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde, Tez Koop-İş Sendikası ile AYBÜ işbirliğinde gerçekleştirilen programa, Çubuk Belediyesi de destek verdi.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, burada yaptığı konuşmada, üniversite olarak çevre dostu ve yaşanabilir bir kampüs hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Tez Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu da dikilen fidanların kampüste öğrenim gören öğrenciler için önemli bir yaşam alanı oluşturacağını belirterek, "Buraya dikilen ağaçlar öğrencilerimiz için adeta bir nefes olacak. Buranın adı 'bal ormanı' olarak belirlendi. Hayırlı olsun." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise kampüsün yeşillendirilmesine katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, ağaç dikiminin gelecek nesiller için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Ihlamur ve çam fidanları, Baki Demirbaş, Ali Cengiz Köseoğlu, Haydar Özdemiroğlu, öğrenciler ve akademisyenler tarafından toprakla buluşturuldu.