AYBÜ'de "Kariyer yönetimi ve iletişim teknikleri eğitimi" düzenlendi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, öğrencilere kariyer planlaması ve iletişim becerileri kazandırmak amacıyla kariyer yönetimi ve iletişim teknikleri eğitimi düzenledi. Programda mülakat teknikleri ve özgeçmiş hazırlama konularına da yer verildi.

AYBÜ Öğrenme ve Öğretme Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve OSTİM OSB işbirliğiyle AYBÜ Milli İrade Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen programda öğrencilere kariyer planlaması, profesyonel iletişim, mülakat teknikleri ve özgeçmiş hazırlama konularında bilgi verildi.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, üniversitenin öğrencilerini sadece teorik bilgilerle değil, uygulamaya dönük eğitimlerle de desteklediğini belirterek, "Üniversitemiz, öğrencilerimizin sanayi ve kamu ile iç içe yetişmesini öncelikli hedef olarak görmektedir." dedi.

Programın, üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin iş hayatına daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Yıldız, Genel Sekreter ve ÖĞMER Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mümin Şen ile OSTİM OSB İnsan Kaynakları ve İstihdam Ofisi Yöneticisi Neslihan Günay katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

