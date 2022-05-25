AYBÜ'de "Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri" başladı - Haberler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince (AYBÜ) düzenlenen "Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri", açılan sergi ve çeşitli etkinliklerle başladı.

Çubuk ilçesindeki Esenboğa Külliyesi'nde oluşturulan alanda başlayan etkinlikler, Burkina Faso Büyükelçiliği tarafından açılan sergi ve öğrenciler tarafından yapılan ebru, hüsnü hat sanatı ve resim sergilerinin açılışı ile başladı.

Sergi açılışını, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere, Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş birlikte yaptı.

Sergilerin açılışının ardından etkinlikler Mamak Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi ile davam etti.

Rektör Aydınlı, açılışta yaptığı konuşmada, bu yılki şenliklerin bilim, kültür, sanat ve spor temalı olacağını söyledi.

Üniversitenin bulunduğu bölgenin dünya tarihi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Aydınlı, şunları söyledi:

"İki Türk hakanının ayak izlerinin olduğu bir bölgedeyiz. Üniversitemizin adının da Yıldırım Beyazıt olması bize ayrı yükümlülükler getiriyor. Ayrı sorumluluklar yüklüyor. Bölgenin arkeolojisiyle, termaliyle, tekno parkıyla şu anda ilgileniyor ve bu alanlarda da önemli adımlar atıyoruz."

İlçelerinde okuyan öğrencilerin kendilerini Çubuklu hissetmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Demirbaş'da, "'Eskiden tarım ve hayvancılık kenti olan ilçemizin kaderi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla üniversitemizin kurulmasıyla adeta değişti. İlçemizin artık eğitim kenti olmasında çok büyük yol kat ettik. Ben ilçemizin gelişmesine katkı veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrenciler adına konuşan Tıp Fakültesi öğrencilerinden Ruanda uyruklu Faustin Rutayısıre, çok iyi şartlarda eğitim ve öğretim gördüğünü anlatarak, "Hem üniversiteyi hem de Türkiye'yi o kadar çok sevdim ki, bana memleketimi sorduklarında Çubukluyum diyorum." dedi.

Konuşmaların ardından, üniversiteye ve etkinliklerine desteklerde bulunan kurum ve kuruluşlara hediye verildi.

Daha sonra Çubuk Belediyesinin, öğrenci kulüplerinin ve kurum ve kuruluşların açtıkları stantları gezen Rektör Aydınlı ve Belediye Başkanı Demirbaş, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Geleneksel Türk oyunları ve atlı gösterileri izleyen Aydınlı ve Demirbaş, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Üniversitede okuyan yabancı uyruklu öğrenciler tarafından ülkelerinin kültürlerinin de tanıtımının yapıldığı şenliklerde, yöresel kıyafet ve oyunları ile gösteriler sunuldu.

Öğrenciler, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencileri tarafından Yeşil Çam Filim Müzikleri konseri sunarken davetliler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Şenlikler, konser, futbol, basketbol, voleybol, satranç, bilardo müsabakaları, söyleşi, yarışma ve halk oyunları gösterisi gibi çok sayıda aktiviteyle 26 Mayıs'a kadar devam edecek.