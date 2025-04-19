Aybastı'da Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde heyelan sonucu kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı.

İlçenin Zaferimilli Mahallesi yoluna heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları sürüklendi.

Büyükşehir Belediyesi ve Aybastı Belediyesine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan yolda çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, iş makineleriyle toprak ve kaya parçalarını yoldan kaldırdı.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine, karın ardından yaşanan heyelanlara yönelik anında müdahaleler yapıldığını söyledi.

Söz konusu yolun heyelan nedeniyle kısa süreliğine kapandığını belirten Gündoğar, "Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Aybastı Belediyesi ekiplerimiz temizlik çalışmalarını tamamlandı. Yol yeniden ulaşıma açıldı." dedi.

Vatandaşların güvenliği için ekiplerin her daim sahada olduğunu vurgulayan Gündoğar, ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.