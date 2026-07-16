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Ordu'da göçük altında kalan 2 işçi yaralandı

Ordu'da göçük altında kalan 2 işçi yaralandı
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde içme suyu ve kanalizasyon yenileme çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.

Ortaköy Mahallesi'ndeki içme suyu ve kanalizasyon yenileme çalışması yapılan altyapı inşaatında göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vücudunun bir bölümü göçük altında kalan işçilerden İ.Ç. ve G.D, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı işçiler Aybastı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
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