Haberler

Ayasofya'da "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı Bizans bayrağı açtılar

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayasofya'ya gelen iki Yunanlı turist skandala imza attı. Turistler, üzerinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı Bizans bayrağı açtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

AYASOFYA'DA BİZANS BAYRAĞI AÇTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki provokatif eylemle ilgili çalışma yaptı. Ayasofya'ya giren iki Yunan turist, "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı Bizans bayrağı açtı.

Ekipler, M.M. (35) ile K.M. (42) isimli yabancı şüphelilerin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtığını ve bunu videoya kaydettiklerini belirledi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Şüpheliler, ekiplerce Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

