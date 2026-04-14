Ayasofya'da 'Ya Ortodoks ol ya da öl' yazılı Bizans bayrağı açtılar

Ayasofya'da dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açan 2 şüpheli tutuklandı.

AYASOFYA'DA BİZANS BAYRAĞI AÇTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki provokatif eylemle ilgili çalışma yaptı. Ayasofya'ya giren iki Yunan turist, "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı Bizans bayrağı açtı.

Ekipler, M.M. (35) ile K.M. (42) isimli yabancı şüphelilerin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtığını ve bunu videoya kaydettiklerini belirledi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Şüpheliler, ekiplerce Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA