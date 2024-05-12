Ayasofya için yargı yolunu açan İsmail Kandemir, vefat etti

Ayasofya için yargı yolunu açan İsmail Kandemir, vefat etti

Ömrünü Ayasofya davasına adayan İsmail Kandemir son yolculuğun uğurlandı

BURSA - Bursa'da yaşayan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucu başkanı İsmail Kandemir, 79 yaşında vefat etti. Ömrünü Ayasofya davasına adayan İsmail Kandemir, son yolculuğun dualarla uğurlandı.

Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açan ve kazanan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucu başkanı İsmail Kandemir, 86 yıl aradan sonra cuma namazıyla ibadete açılmasında büyük rol oynamıştı. 1945 yılında dünyaya gelen, 33 yıl matematik öğretmeni olarak görev yapan Kandemir, Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucusu olup 5 caminin açılmasına öncülük etmişti.

Bursa'da 79 yaşında hayatını kaybeden Kandemir, Emir Sultan Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığına defnedildi. Kandemir'in cenazesine ailesi, yakınları, sevenleri, siyasi ve iş dünyasından bir çok kişi katıldı.