Ayasofya Camii'nde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açan 2 şüpheli tutuklandı / Ek bilgi

Ayasofya Camii'nde dini ve ideolojik içerik taşıyan bayrak açarak provokasyon yapan yabancı uyruklu iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

AYASOFYA Camii'ne gelen yabancı uyruklu M.M. (35) ile K.M. (42), iddiaya göre cami içerisinde dini ve ideolojik içerikli provokasyon amaçlı bayrak açarak video çekti. Yaşananlar caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

Olay, 9 Nisan günü 15.20 sıralarında Fatih'teki Ayasofya Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cami içerisinde provokatif eylem yapıldığı bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese gitti. Yapılan çalışmalarda M.M. ile K.M. isimli yabancı uyruklu 2 şüphelinin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan prokovasyon amaçlı bayrak açıp, yaşananları video ile kaydettikleri belirlendi. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri şüphelileri olay yerinde gözaltına aldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.M. ile K.M., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 11 Nisan 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi

Ablukadan beklediğini alamayan Trump geri adım atıyor! Tarih de verdi
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı

İsrail birkaç saat önce vurduğu ülkeyle masaya oturdu
Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Fenomen mısırcıya beklenmedik tepki
Dünya futbolunda devrim gibi öneri! Kırmızı kart yok, maçlar 50 dakika

Dünya futbolunda devrim! Maçlar 50 dakika, kırmızı kart yok
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi

Korkunç detaylar ortaya çıkıyor: Gülistan'ın cesedini...
Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı

Bekleneni yaptılar!

Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Fenomen mısırcıya beklenmedik tepki
Çaykur Rizespor gözünü Fenerbahçe'ye dikti

''Puan almak istiyoruz, kazanan biz olacağız''
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar