Üye Girişi
Haberler

Ayancık'ta Yamaçtan Düşen Kaya Otomobile Hasar Verdi

Ayancık'ta Yamaçtan Düşen Kaya Otomobile Hasar Verdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Ayancık ilçesinde yamaçtan kopan bir kaya parçası, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı. Olay yerine sevk edilen ekipler, otomobilde kimsenin bulunmadığını tespit etti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası, park halindeki otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.

İlçe merkezi Yalı Mahallesi Gazhane Caddesi'nde yamaçtan kopan kaya parçası park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Düşen kaya parçasının hasara neden olduğu otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, belediye ekipleri de olay yerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel

Yerel Haberler Otomobil Olaylar 3-sayfa Ayancık Güncel Çevre sinop Yaşam Kaza

Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü

Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek

1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28-29 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 72 yıl 110 günle tarihte en uzun süre tahtta kalan hükümdar kimdir? En uzun süre tahtta kalan hükümdar kimdir? Guniess Dünya Rekorlar'ına göre "yaşayan en uzun boylu kadın olan Safranbolulu Rumeysa Gelgi'nin boyu kaç santimetredir? "Leopar", Rocco ve Kareşleri" ve "Kızgın Güneş"in de bulunduğu doksandan fazla filmde rol almış Fransız oyuncu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Hezarfen Ahmet Çelebi nasıl öldü? Girişini dinlediğiniz "Ben Zeki Müren" adlı şarkıda Zeki Müren hangisini söylemez? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Hezarfen Ahmet Çelebi gerçekten uçtu mu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });