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Ayancık'ta Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

Ayancık'ta Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi
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Sinop'un Ayancık ilçesinde kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtıldı. Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, kadınlara şiddet türleri ve başvurabilecekleri destek uygulamaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla broşür dağıtıldı.

Ayancık Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri tarafından ilçe semt pazarında kadınlara bilgilendirici el broşürleri dağıtımı yapıldı.

Görevlilerce kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES), Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) uygulamaları ile fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel ve tek taraflı ısrarlı takip gibi şiddet türleriyle karşılaşmaları durumunda neler yapılması gerektiğine yönelik bilgiler aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel
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