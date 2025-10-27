Haberler

Ayancık’ta Filistin’e Destek İçin Hayır Çarşısı Açıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde, Filistin'e destek amacıyla gıda ürünleri satılan bir Hayır Çarşısı açıldı. Elde edilen gelirlerin tamamı Filistin'e bağışlanacak.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Filistin'e destek amacıyla gıda ürünlerinin satıldığı Hayır Çarşısı açıldı.

İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Ayancık Şubesi işbirliğinde açılan çarşıdan elde edilecek gelirin tamamı Filistin'e bağışlanacak.

Çarşının açılışında konuşan Kaymakam Ahmed Çelik, Türk halkının her zamanki gibi mazlumların yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

Çarşıya gösterilen ilgi ve duyarlılığın kendisini çok memnun ettiğini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Filistinli kardeşlerimiz her daim dualarımızda, gönüllerimizdedir. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Rabbimiz mazlum coğrafyalara barış ve huzur ihsan eylesin. Tüm vatandaşlarımıza sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum."

İlçe Müftüsü Feyzullah Çalışkan'ın dua okumasının ardından kapılarını açan çarşıda, ilk alışverişi Kaymakam Çelik ve beraberindekiler yaptı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel
