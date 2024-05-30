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Ayakkabı Boyacılığı Yapan Metin Yamalı, Belediye Başkanı Oldu

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Çocukluğunda ayakkabı boyacılığı yaparak harçlıklarını çıkaran Metin Yamalı, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine belediye başkanı oldu. Yamalı, fırıncılık yaptığı dönemde siyasete ilham olan Hasan amcanın duasını anlattı.

Çocukluğunda ayakkabı boyacılığı yaparak harçlıklarını çıkaran, daha sonra da fırıncılık yapan Metin Yamalı, yaşadığı Kastamonu'nun Hanönü ilçesine belediye başkanı oldu.

Hanönü ilçesinde 1977 yılında dünyaya gelen Yamalı, fırın açan ailesiyle 10 yaşındayken Sinop'un Boyabat ilçesine taşındı. Burada ilkokul 4 ve 5'inci sınıfları okuyan Yamalı, harçlıklarını çıkarmak için ayakkabı boyacılığı yaptı.

Daha sonra Hanönü ve Kastamonu'da fırıncılık yapan Yamalı, bir süre Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini yürüttü.

Yerel seçimlerde MHP'den belediye başkan adayı gösterilen Yamalı, ilçede en fazla oyu alarak belediye başkanı oldu.

Yamalı, AA muhabirine, "Boyabat'ta okurken aynı zamanda ayakkabı boyacılığı yaptım. Günde 10 çift ayakkabı boyardım, 5 çiftinin parasını anneme verirdim, 5 çiftini de kendime harçlık olarak alırdım. Sıra arkadaşım vardı, doktor çocuğuydu ve çok para harcardı. Bende de böyle bir fikir gelişti. Gittim babamdan habersiz sandık yaptırdım. Öğrenince babam da mutlu oldu. İki yıl boyunca sürekli ayakkabı boyadım." dedi.

"Hasan amca"nın duası siyasete yönlendirdi

Daha sonra memlekete dönüş yaptıklarını anlatan Yamalı, şöyle devam etti:

"Hanönü ve Kastamonu'da fırın işlettik. Ardından siyasete girdim. Siyasete girmemin hikayesi de ilginçtir. 1993 yılında şeker fabrikasının orada fırın çalıştırıyorduk. Orada Hasan amca diye bir emekli vardı. Hasan amcanın evine bir hizmet gelmesi gerekiyordu. O dönem bir siyasinin aracılığıyla bu hizmet gelince çok dua etti. Onun duaları benim siyasete girmeme ilham oldu. 2009 yılında Hanönü İl Genel Meclisi üyesi oldum, 2018 yılında Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçildim."

Yamalı, "İlçemizin sorunu çok. Burada yetiştiğimiz için sorunları biliyoruz. Yavaş yavaş çalışmaya başladık. Güzel işler yapacağız. Güzel bir 5 yıl geçireceğiz." diye konuştu.

"Öğretmenim arayıp ağladı"

Ayakkabı boyacılığı yaptığı dönemdeki öğretmeninin tebrik için aradığını anlatan Yamalı, "Öğretmenim halen Boyabat'ta yaşıyor. Belediye başkanı olduktan sonra öğretmenim beni aradı, ağladı. 'Mutlu oldum' dedi. Ben de öğretmenim aradığı için mutlu oldum. Öğretmenimin ayakkabısını bile boyamıştım, 'Ben böyle bir evlat yetiştirmişim' diye hem tebrik hem teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Amca Kastamonu Hanönü Yaşam Politika Güncel Haberler

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