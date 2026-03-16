Ayağı kırılan katır, ötenazi düşünülürken ampütasyon ile yaşama tutundu

AMASYA'da sağ arka ayağı kırılınca sahibi tarafından terk edilen ve veteriner hekimlerce ötanazi düşünülen katır, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Bursa'ya getirilerek ampute edildi. Bundan sonraki yaşamını Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde geçirecek olan katırın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyleyen HAYTAP Bursa Temsilcisi ve Her Eve 1 Pati Derneği Kurucu Üyesi Emre Demir, "3 ayakla yaşamasının çok sağlıklı olmayacağını düşünmüşler. Ama burada birçok dostumuz 3 ayağıyla yaşayabiliyor. Evet 4 nala koşamıyorlar ama 3 nala koşabiliyorlar" dedi.

Amasya'da 25 Şubat'ta sağ arka ayağı kırılan ve sahibi tarafından terk edilen katır, 14 gün sonra açlıktan zayıflamış ve bitkin halde hayvanseverler tarafından ormanda bulundu. Koruma altına aldıkları ve tedavi ettirdikleri katır için veteriner hekimlerce 3 ayakla hayatını idame ettiremeyeceği gerekçesiyle ötanazi teklif edildi. Bu fikre sıcak bakmayan hayvanseverler, HAYTAP ile iletişime geçti. İhbar üzerine Amasya'ya giden HAYTAP ekibi, katırı alarak Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirdi. Kemiği dışarı çıkmış halde alınan katır, burada ampute edildi. Ameliyatının ardından yaşama tutunan katır, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Katırın sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini ve bundan sonraki yaşamını Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde geçireceğini söyleyen HAYTAP Bursa Temsilcisi ve Her Eve 1 Pati Derneği Kurucu Üyesi Emre Demir, Karadeniz Bölgesi'ndeki bir eşeğin de ampute edildiğini hatırlatarak, "Gördüğünüz gibi bir katır ve bir eşek dostumuzun hikayeleri terk edilmişlikle başlıyor. İkisi de yıllarca insanoğluna hizmet etmiş ama yaşadıkları kazalar sonrası bir şekilde vazgeçilmiş olan dostlarımız. Katır dostumuz Amasya bölgesinde yaklaşık 14 gün boyunca ayağı çok kötü bir halde yaşıyormuş. Oradaki gönüllülerin bizlerle iletişime geçmesi ile gerekli adımları attık. Açıkçası katır için bizim bildiğimiz kadarıyla oradaki gerekli yerler tarafından ötanazi önerilmiş. Çünkü onların 3 ayakla yaşamasının çok sağlıklı olmayacağını düşünmüşler. Ama burada birçok dostumuz 3 ayağıyla yaşayabiliyorlar. Evet 4 nala koşamıyorlar ama 3 nala koşabiliyorlar. Onlar da kaza geçirdiklerinde gerekli hizmeti almaları gerektiğini düşünüyoruz. Bizim beklentimiz onların koşması, bizim işimizi görmesi değil. Yıllarca insanoğluna hizmet etmiş bu dostlarımıza yaşadıkları bu üzücü kaza sonrasında bizlerin de onlara karşı sorumluluklarımızın olduklarını hatırlatmak" diye konuştu.

'BURADA 3 BACAĞIYLA YAŞAYAN DOSTLARIMIZ VAR'

Katıra Amasya'da ilk müdahalenin yapıldığını da belirten Demir, "Ama ne yazık ki yetersiz kaldı. Onun için en doğru adım olarak uyutulması söyleniyordu. Bizler bu anlamda tecrübeli olduğumuz için onların bu şekilde basit kararlarla uyutulmasını doğru bulmuyoruz. Burada 3 bacağıyla yaşayan at, eşek, koyun, inek dostlarımız da var. Bu anlamda güçlü hekimlerimizle onu korumamız altına aldık ve gerekli operasyonlarımızı yaptık. Şu an gördüğünüz üzere gayet sağlıklı, gayet güzel bir şekilde 4 nala koşmasalar da 3 nala koşabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

'STK'LAR YAPIYORSA BELEDİYELER DE YAPABİLİR'

Yaptıkları işin marjinal bir hareket olarak görüldüğünü, ancak tamamen merhamet doğrultusunda çalıştıklarının altını çizen Emre Demir, şunları söyledi:

"Nitekim burada çeşitli deprem bölgelerinden, çeşitli afet bölgelerinden birçok dostumuz var. Kapasiteyi her ne kadar zorlasak da doluluk oranı tamamlanmış diyebilirim. HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'mizin Bergama ve Dalaman'daki yerleri de aynı şekilde faaliyet gösteriyor. Burada gerçekten çok fazla emek var. Belki yaptığımız çok marjinal olarak görülüyor olabilir ama değil. Bizler sadece merhamet doğrultusunda elimizden geldiğince yapmaya gayret ediyoruz, onlar için çabalamaya devam ediyoruz. Bir kedi köpek nasıl hissedebiliyorsa, at eşek de o şekilde hissedebiliyor. Onlar da kuyruk sallıyorlar, onlar da koşabiliyorlar. Bizim amacımız, buradaki farkındalığa dikkat çekebilmek. Birçok belediye tarafından bunlara öncülük yapılmasını istiyoruz. Kedi köpekler kadar en az bunlar da mağdur olabiliyor. İstiyoruz ki onlara da bu tarz imkanlar sunulsun. Onlar da bu tarzda mutlu olabileceği hayatı yaşasınlar. Biz STK'lar bunu başarıyorsak, belediyeler çok daha iyilerini başarabilirler."

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı