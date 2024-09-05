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Ay'da bulundu! 120 milyon önce oluşmuş

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Çin'de yapılan araştırmaya göre Dünya'nın uydusu Ay'da yaklaşık 120 milyon önce oluşmuş volkanik maddeler bulundu. Bilim insanları, Ay'dan toplanan örnekleri inceleyerek Ay'ın dinozorlar Dünya'da yaşarken volkanik aktiviteye sahip olduğunu saptadı.

Bilim insanları, daha öncesinde yaklaşık bir milyar yıldır volkanik olarak aktif olmadığı düşünülen Ay'ın, dinozorlar Dünya'da yaşarken volkanik aktiviteye sahip olduğunu saptadı. "Chang'e 5 Uzay Aracı"nın yaklaşık 4 yıl önce Ay'dan topladığı örnekleri inceleyen araştırmacılar, örneklerde yaklaşık 120 milyon yıl önce oluşmuş cam parçaları buldu.
Dünya'ya gelen örneklerden 4'ünde bulunan yaklaşık 3 bin cam örneği inceleyen araştırmacılar, örneklerde yüksek derecede toryum da gözlemledi.

120 MİLYON YIL ÖNCE OLUŞMUŞ CAM PARÇALARI

Araştırmacılar, örneklerin sülfür izotopları ve kimyasal yapıları yüzünden volkanik cam olduklarını belirterek, bu örneklerin element yapısı olarak daha önce Apollo görevinde getirilen örneklerdeki volkanik camlara benzer yapıda olduklarını ekledi. Bu örneklerin 4,6 milyar yaşında olan Ayda 120 milyon yıl önce volkanik aktivite olduğunu gösterdiğini aktaran araştırmacılar, bu bulgunun Ayın varoluş sürecinin çoğunda volkanik olarak aktif olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Araştırma, "Science" dergisinde yayınlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (4)

Emre null:

120 milyon yıl önce olduğunu nerden biliyorlar bu tarih hesaplamaları kadar boş yek neymiş tadın üstündeki mineraller eskime hesaplamaları araçları hepsi vok mantiksiz

1
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yanıtYanıtla
1gerceklerinsesi:

Biz nasıl bir simülasyon içindeyiz ben hala çözemedim. Burası ne fantastik bir gezegen. İyi biriysen kaybedersin abi

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