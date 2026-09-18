Haberler

Axios: Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüşmeyi planlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Axios: Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüşmeyi planlıyor
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

WASHINGTON, 18 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile gelecek hafta gibi yakın bir tarihte ilk görüşmesini gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi.

WASHINGTON, 18 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile gelecek hafta gibi yakın bir tarihte ilk görüşmesini gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi.

ABD merkezli çevrimiçi haber sitesi Axios'un perşembe günü konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, Rodriguez ile en erken salı günü bir araya gelmek için programında yer açmaya çalışıyor.

Haberde, Trump'ın danışmanlarından birinin, "İran zorlu bir konu. Venezuela ise şüphesiz başkanın en büyük başarısı ve Delcy bu başarının anahtarı. Bir terslik olmadıkça, başkan zaman ayırmak istiyor" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Habere göre bir diğer üst düzey yetkili ise, "Henüz kesinleşen bir şey yok. Bu karar tamamen başkana kalmış" dedi.

New York'ta gerçekleşmesi beklenen görüşmenin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yargılanmak üzere tutulduğu federal cezaevinin birkaç blok ötesinde yapılabileceği belirtildi.

3 Ocak'ta Venezuela'ya büyük bir operasyon düzenleyen ABD ordusu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ve eşini zorla alıkoyarak New York'a götürmüştü.

Kaynak: Xinhua
Floransa'nın dünyaca ünlü galerisini su bastı

Değeri parayla ölçülemeyen eserler bir saatte mahvoluyordu!
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı

Milyonların takip ettiği isme büyük şok!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de F-16 şoku! Milyonluk savaş uçağı alev topuna döndü

ABD ordusunun gözbebeği, alevler içinde kaldı
Okan Buruk son kararını verdi! Yıldız oyuncu, Trabzonspor maçında yedek kulübesinde

Son kararını verdi! Yıldız isim, Trabzonspor maçında yedek kulübesinde
Ödemiş'te asırlık gelenek yeniden canlandı! Vali Elban: Tüm Türkiye'de gençlerimiz Efeler Düğünü'yle evlensin

Efeler diyarında görkemli gece! Vali'den gençlere düğün çağrısı
Forma giymekte zorlanıyorlardı! Galatasaray'da iki ayrılık birden

Galatasaray'da iki ayrılık birden gerçekleşiyor
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna

Eski halinden eser yok! İlk bakışta tanımayabilirsiniz

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik görevlendirmeler: 11 başkanlığa yeni isimler atandı

Emniyetin A takımı da yenilendi: 11 birimin başına yeni isim
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok

Piyasalarda neler oluyor? Bakan Şimşek canlı yayında açıkladı