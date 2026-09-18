Axios: Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile görüşmeyi planlıyor

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WASHINGTON, 18 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile gelecek hafta gibi yakın bir tarihte ilk görüşmesini gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi.

ABD merkezli çevrimiçi haber sitesi Axios'un perşembe günü konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, Rodriguez ile en erken salı günü bir araya gelmek için programında yer açmaya çalışıyor.

Haberde, Trump'ın danışmanlarından birinin, "İran zorlu bir konu. Venezuela ise şüphesiz başkanın en büyük başarısı ve Delcy bu başarının anahtarı. Bir terslik olmadıkça, başkan zaman ayırmak istiyor" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Habere göre bir diğer üst düzey yetkili ise, "Henüz kesinleşen bir şey yok. Bu karar tamamen başkana kalmış" dedi.

New York'ta gerçekleşmesi beklenen görüşmenin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yargılanmak üzere tutulduğu federal cezaevinin birkaç blok ötesinde yapılabileceği belirtildi.

3 Ocak'ta Venezuela'ya büyük bir operasyon düzenleyen ABD ordusu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ve eşini zorla alıkoyarak New York'a götürmüştü.

Kaynak: Xinhua