Avusturya İslam Federasyonu, siyasi sorumluları İslam karşıtı politikalara son vermeye çağırdı

Güncelleme:
Avusturya İslam Federasyonu, Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) Müslüman karşıtı paylaşımı üzerine, tüm siyasi sorumlulara İslam karşıtı politikalara son verme çağrısında bulundu. Açıklamada, azınlıklara yönelik aşağılayıcı söylemlerin kamuoyunu olumsuz etkilediği vurgulandı.

Avusturya İslam Federasyonu (AIF), bir siyasi partinin Müslüman karşıtı paylaşımının ardından, ülkedeki tüm siyasi sorumlulara, İslam karşıtı politikalara ve Müslümanlara yönelik aşağılayıcı söylemlere derhal son verme çağrısında bulundu.

AIF'ten, Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) Müslüman karşıtı paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkedeki "tüm siyasi sorumlular", İslam karşıtı politikalara ve Müslümanlara yönelik aşağılayıcı söylemlere derhal son vermeye çağırıldı.

Siyasi iletişimin, özellikle azınlıkları ilgilendiren ve toplumsal iklimi kalıcı olarak etkileyen konularda özel bir sorumluluk gerektirdiği belirtilen açıklamada, dini bir azınlığın hedef olarak gösterilmesinden endişe duyulduğu ifade edildi.

Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) Başkanı Ümit Vural, hükümete hitaben gönderdiği açık mektupta, mevcut siyasi iletişim, entegrasyon konuları ve 14 yaş altındaki çocuklara okullarda başörtüsünün yasaklanması konularındaki gelişmelerin ülkedeki Müslümanlar tarafından endişeyle takip edildiğini kaydetti.

Vural, bu adımların, kamuoyunun algısını etkilediği ve devlet kurumlarına olan güven ve toplumsal katılım istekliliğine doğrudan tesir ettiğini vurguladı.

Bu durumun, aidiyeti sürekli olarak sorgulanan azınlıklar için özellikle önemli olduğunun altını çizen Vural, "Bu bağlamda, yasal olarak tanınan bir dini topluluğun üyelerine yönelik genel yargıların, ne toplumsal uyumu desteklediğini ne de anayasal eşit muamele ve din özgürlüğü ilkeleriyle uyumlu olduğunu açıkça belirtmek isterim. Demokratik bir toplum, farklılık, ölçü ve karşılıklı saygı ile yaşar." ifadelerini kullandı.

ÖVP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanların üçte ikisinin Müslümanlarla birlikte yaşamayı zor bulduğunu biliyor muydun?" ifadeleri yer almıştı.

Bu açıklamanın ardından, birçok siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu, ÖVP'nin bu paylaşımına tepki göstermişti.

