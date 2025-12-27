Avusturya İslam Federasyonu Başkanı Çakmak, Vali Sezer'i ziyaret etti
Avusturya İslam Federasyonu Başkanı Yasin Çakmak, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Vali Sezer, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Çakmak'a başarılı çalışmalar diledi.
Avusturya İslam Federasyonu Başkanı Yasin Çakmak Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Çakmak'a çalışmalarında başarı diledi.
Çakmak da Sezer'e teşekkür etti.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel