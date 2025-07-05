Avusturya'da Küçük Uçak Ormanlık Alana Düştü

Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Pinzgau bölgesinde küçük bir uçağın ormanlık araziye düştüğü bildirildi.

Kamu yayıncı kuruluşu ORF'nin haberine göre, itfaiye yetkilisi Klaus Portenkirchner, küçük uçağın, Pinzgau'daki ormanlık bir araziye düştüğünü aktardı.

Portenkirchner, uçağın düştüğü ormanlık alanda ufak çaplı bir yangın çıktığını, ancak itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal ettikten sonra bu yangını söndürdüğünü belirtti.

İtfaiye yetkilisi, düşen uçağın içinde birden fazla kişinin olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmazken, küçük uçakta olduğu düşünülen kişi veya kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.