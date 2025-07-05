Avusturya'da Küçük Uçak Ormanlık Alana Düştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'nın Salzburg eyaletinde, Pinzgau bölgesinde bir küçük uçağın ormanlık bir araziye düştüğü bildirildi. Olayda yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Pinzgau bölgesinde küçük bir uçağın ormanlık araziye düştüğü bildirildi.

Kamu yayıncı kuruluşu ORF'nin haberine göre, itfaiye yetkilisi Klaus Portenkirchner, küçük uçağın, Pinzgau'daki ormanlık bir araziye düştüğünü aktardı.

Portenkirchner, uçağın düştüğü ormanlık alanda ufak çaplı bir yangın çıktığını, ancak itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal ettikten sonra bu yangını söndürdüğünü belirtti.

İtfaiye yetkilisi, düşen uçağın içinde birden fazla kişinin olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmazken, küçük uçakta olduğu düşünülen kişi veya kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Bayhan'ın konserinde sahnede talihsiz kaza!

Sahnede korkutan anlar! Bir anda yere kapaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.