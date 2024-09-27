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Avusturya'da FPÖ Son Seçim Mitingini Düzenledi

Avusturya'da FPÖ Son Seçim Mitingini Düzenledi
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Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Viyana'da gerçekleştirdiği son seçim mitinginde genel başkan Herbert Kickl, partisinin bu seçimde birinci olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Miting, aşırı sağcı parti karşıtlarının protestolarıyla gölgelendi.

Avusturya'da 29 Eylül Pazar yapılacak genel seçim öncesi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), başkent Viyana'da son seçim mitingini düzenledi.

Başkentteki tarihi Aziz Stefan Meydanı'nda düzenlenen mitingde, aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, taraftarlarına seslendi.

Kickl, bu seçimin her şeyin belirleneceği tarihi bir seçim olduğunu, ilk defa aşırı sağcı FPÖ'nün birinci olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı mitingde aşırı sağcı parti karşıtları, FPÖ'yü protesto etti.

"Naziler dışarı", "FPÖ'ye hayır" pankartları açan göstericiler, başkentin en gözde alanında aşırı sağcı partiye miting yapma izni verilmesine tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel

Avusturya Güvenlik Politika Güncel Viyana Dünya

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