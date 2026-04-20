Avusturya'da bir otobüsün süpermarkete girmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Avusturya'nın Salzburg kentinde, bir otobüsün süpermarkete dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Avusturya basınında yer alan haberlere göre, itfaiye Salzburg'un Itzling semtinde bir otobüsün, süpermarkete girdiğini açıkladı.

Avusturya Kızılhaçı olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 7 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Polis, olayın yaşandığı bölgenin çevresini trafiğe kapattı.

Otobüsün neden kavşağın ortasında yoldan çıkıp süpermarkete girdiği henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
