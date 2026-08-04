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Viyana'da Tarihi Sıcaklık Rekoru: 41 Derece

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da 41 santigrat derece ölçülerek ülke genelinde tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Meteorologlar yarın için de en yüksek değerleri öngörürken, bazı bölgeler için kırmızı uyarı verildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün ölçülen 41 santigrat dereceyle, "ülke genelinde tüm zamanların sıcaklık rekoru" kırıldı.

Avusturya'nın kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Viyana'nın Stammersdorf bölgesindeki sıcaklık, öğleden sonra 41 dereceye ulaştı.

Stammersdorf istasyonu yerel saatle 13.30'da "40 derece sınırını aşan ilk ölçümü" bildirdi. Bad Deutsch-Altenburg ve Langenlebarn istasyonları ise yarım saat sonra aynı eşiği geçti.

Böylece bu 3 istasyonda ölçülen sıcaklık değerleri, daha önce 2013'te Bad Deutsch-Altenburg'da kaydedilen 40,5 derecelik ülke rekorunu geride bıraktı.

Meteorologlar yarın için de "en yüksek sıcaklık değerlerini" öngörüyor. Viyana, Burgenland'ın kuzeyi ve Aşağı Avusturya eyaletinin kuzeydoğusu için salı ve çarşamba günleri en yüksek hava durumu uyarı seviyesi olan "kırmızı" uyarı verildi.

Avusturya genelinde rakımı 1500 metrenin altındaki yaklaşık 250 hava gözlem istasyonundan yalnızca 22'sinde yerel saatle 14.00 itibarıyla ölçülen en yüksek sıcaklık, 30 derecenin altında kaldı.

Kaynak: AA
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