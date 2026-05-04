Haberler

Avusturya, casusluk şüphesiyle Rus Büyükelçiliğinde çalışan 3 kişiyi sınır dışı etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RUSYA'NIN VİYANA BÜYÜKELÇİLİĞİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Avusturya'nın, casusluk yaptığı iddiasıyla Rusya'nın Viyana Büyükelçiliğinde görevli 3 diplomatı sınır dışı ettiği bildirildi.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Avusturya Dışişleri Bakanlığı, casusluk iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Avusturya'da bulunan Rus diplomatik binalardaki antenlerin kullanılarak casusluk yapıldığı şüphesiyle Rusya'nın Viyana Büyükelçiliğinde çalışan 3 diplomatın sınır dışı edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu olayı Rus tarafına bildirdiklerini dile getirerek, "Bir şey kesin, diplomatik dokunulmazlığın casusluk faaliyetlerinde kullanılması kabul edilemez." dedi.

Meinl-Reisinger, Avusturya'nın, bu tür vakaları önlemek için casusluk yasasını sıkılaştırmakta olduğuna dikkati çekerek, casusluğun ülkeleri için güvenlik sorunu olduğunu ve bu hükümetin kararlı adımlar attığını kaydetti.

Rusya'nın Viyana Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Avusturya'nın, Rusya'nın Viyana Büyükelçiliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliği çalışanlarını istenmeyen kişi ilan ettiği skandal kararı "not ettikleri" vurgulandı.

Açıklamada, "Bu dostane olmayan adımı tamamen siyasi saiklerle atılmış ve kategorik olarak kabul edilemez buluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Birleşik Arap Emirlikleri, OAPEC üyeliğinden de ayrıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden piyasaları sarsacak bir adım daha
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'in eski yıldızından füze!

Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi

Polis, üç kişiyi yaralayan palalı saldırgana kurşun yağdırdı
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden