Avusturya, casusluk şüphesiyle Rus Büyükelçiliğinde çalışan 3 kişiyi sınır dışı etti

Avusturya'nın, casusluk yaptığı iddiasıyla Rusya'nın Viyana Büyükelçiliğinde görevli 3 diplomatı sınır dışı ettiği bildirildi.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Avusturya Dışişleri Bakanlığı, casusluk iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Avusturya'da bulunan Rus diplomatik binalardaki antenler kullanılarak casusluk yaptığı şüphesiyle Rusya'nın Viyana Büyükelçiliğinde çalışan 3 diplomatın sınır dışı edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu olayı Rus tarafına bildirdiklerini dile getirerek, "Bir şey kesin, diplomatik dokunulmazlığın casusluk faaliyetlerinde kullanılması kabul edilemez." dedi.

Meinl-Reisinger, Avusturya'nın, bu tür vakaları önlemek için casusluk yasasını sıkılaştırmakta olduğunu dile getirerek, casusluğun ülkeleri için bir güvenlik sorunu olduğunu ve bu hükümetin kararlı adımlar attığını kaydetti.