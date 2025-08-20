Avusturya Büyükelçiliği, İran'daki Konsolosluk Hizmetlerini Askıya Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'nın Tahran Büyükelçiliği, mevcut durumun 'aşılamaz engel' oluşturduğu gerekçesiyle konsolosluk hizmetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.

Avusturya'nın Tahran Büyükelçiliği, İran'daki konsolosluk hizmetlerini "aşılamaz engel" gerekçesiyle bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını duyurdu.

Avusturya'nın Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sahadaki mevcut durumun aşılamaz bir engel teşkil etmesi nedeniyle, Avusturya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin konsolosluk hizmetleri ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sözü edilen "aşılamaz bir engel" hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar

Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Götürdüğü usta tarafından perte çıkartılan 15 milyonluk aracın sahibi konuştu

Usta tarafından perte çıkartılan Ferrari'nin sahibi konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.