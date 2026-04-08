Avusturya, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesten memnun

Güncelleme:
Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamada, ABD-İran arasında sağlanan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğüne dikkat çekerek, savaşın Avusturya'yı da etkilediğini vurguladı.

Avusturya, ABD- İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesten memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, geçici ateşkese ilişkin Avusturya'nın "Ö1 Morgenjournal" radyo kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması gerektiğini dile getiren Meinl-Reisinger, savaşın tarafı olmasalar da savaştan etkilendiklerini söyledi.

Meinl-Reisinger, geçici ateşkesten memnun olduklarını belirterek, "İran Savaşı'ndaki ateşkes önemli bir nefes alma fırsatı. Şimdi müzakereler başlamalı. Bu savaşta yaşananlar Avusturya'yı da doğrudan etkileyecek. Bu nedenle, diplomatik bir çözüm bulmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız bizim çıkarımıza." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı
Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda'yı konuşuyor

Olan Arda'ya oldu!

Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti

Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti
Simge'nin sevgilisi İlkay Şencan ifadesinde itiraf etti: Simge'nin haberi yok

Mutlulukları kısa sürdü! Ünlü DJ ifadesinde her şeyi itiraf etti
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunu oğlu ve kızı açıkladı: Dua bekliyoruz

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunu oğlu ve kızı açıkladı
Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda'yı konuşuyor

Olan Arda'ya oldu!

229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis! Son sözü bu oldu

229 kilometre hız! 21 yıl hapis cezası alan sürücünün son sözü bu oldu
Serenay Aktaş’tan erkeklerle ilgili çok konuşulacak sözler: Siz basitsiniz, biz zoruz

Çok konuşulacak sözler: Biz de kaşlı bıyıklı gezeriz