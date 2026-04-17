Avustralya'da Savaş Suçundan Yargılanan Eski Asker Kefaletle Serbest Bırakıldı

Afganistan'da işlediği öne sürülen cinayetlerle suçlanan Avustralyalı eski özel kuvvetler askeri Ben Roberts-Smith, Sidney mahkemesi tarafından kefaletle serbest bırakıldı. Mahkeme, Roberts-Smith'in seyahat etme ve tanıklarla iletişim kurma konusunda şartlar getirdi. Suçlamalar ciddiyet taşısa da avukatları yargılamanın karmaşık ve uzun süreceğini savunuyor.

SİDNEY, 17 Nisan (Xinhua) -- Afganistan'da savaş sırasında işlediği öne sürülen beş ayrı cinayetle suçlanan Avustralyalı eski özel kuvvetler askeri Ben Roberts-Smith, Sidney'deki bir mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakıldı.

Avustralya'nın en çok madalya sahibi askerlerinden biri olan Roberts-Smith, 7 Nisan'da Sidney Havalimanı'nda tutuklanmıştı. Roberts-Smith, 2009-2012 yıllarında Afganistan'da görev yaptığı sırada beş silahsız tutukluyu öldürmekle suçlanıyordu.

Cuma sabahı görülen duruşmanın ardından mahkeme, 47 yaşındaki Roberts-Smith'in seyahat etmesi ve tanıklarla iletişim kurmasına yönelik şartlar getirerek kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Sanığın avukatları, davanın emsal niteliği taşımayan karmaşık bir hukuki sürece girebileceğini ve yargılamanın birkaç yıl sürebileceğini savunmuştu.

Öte yandan savcılar, suçlamaların ciddiyetine dikkat çekerek kefalet talebine karşı çıktı. Roberts-Smith, 2011 yılında Afganistan'daki eylemleri nedeniyle ülkenin en yüksek askeri nişanı olan Victoria Haçı ile ödüllendirilmişti.

Avustralya Federal Polisi, sanığın iki kişinin ölümüne doğrudan neden olmakla, üç kişinin ölümünde ise kasten öldürmeye yardım etmek, azmettirmek veya kolaylaştırmakla suçlandığını açıklamıştı.

Avustralya'da 2023 yılında Özel Hava Birlikleri'nin eski mensuplarından Oliver Schulz da 2012'de Afganistanlı bir erkeği öldürdüğü iddiasıyla suçlanmıştı. Ülkede savaş suçundan yargılanan ilk kişi olan Schulz'un 2027'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu

Gülistan Doku olayını aydınlatacak gelişme: İtirafçı olmayı kabul etti
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Ayla öğretmen 6 kurşunla hayatını kaybetmiş, doktorlar 1 saat kalp masajı yapmış

Öğrencilerine gerçekten siper olmuş! Saldırıda kan donduran detay
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler

100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Anne ve oğul cinayetinde çarpıcı detay! Katil teşhis için morga bile gitmiş

Bilezikler için anne ve oğlunu öldüren katil morga bile girmiş
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı