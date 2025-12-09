Haberler

Araştırma: Trombositler dondurularak iki yıla kadar saklanabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Queensland Üniversitesi ve Avustralya Kızılhaçı Lifeblood kuruluşu, dondurulmuş trombositlerin iki yıla kadar saklanabileceğini ve bunun özellikle kırsal bölgelerde hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Avustralyalı bilim insanları, trombositlerin dondurularak iki yıla kadar saklanabileceğini tespit etti.

Queensland Üniversitesi ve Avustralya Kızılhaçı Lifeblood kuruluşunun 10 yıllık ortak çalışmasında, normalde 22 derece sıcaklıkta muhafaza edilen ve yalnızca 7 günlük raf ömrüne sahip trombositlerin eksi 80 derecede dondurularak daha uzun süre etkinliğini koruyabildiği görüldü.

Çalışmanın baş araştırmacısı Queensland Üniversitesinden Prof. Michael Reade, trombositlerin sınırlı saklama süresi nedeniyle dünyada bağışlanan ünitelerin yüzde 25 ila 33'ünün kullanım süresi dolduğu için imha edildiğine işaret ederek, eksi 80 derecede dondurulan trombositlerin ise iki yıla kadar saklanabildiğini belirtti.

Reade, yöntemin özellikle kırsal bölgeler, uzak hastaneler ve askeri operasyon alanları için hayati önemde olduğunu vurgulayarak, "Pek çok kırsal ve uzak hastanede trombosit bulunmuyor. Dondurulmuş trombositlerin kullanılabilir hale gelmesi hayat kurtarıcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Dondurulmuş trombositlerin tamamen güvenli olduğuna ancak sıvı ortamda saklanan trombositlere kıyasla kanamayı durdurmada bir miktar daha az etkili olabildiğine dikkati çeken Reade, bu yöntemin başka alternatifin olmadığı durumlarda kritik öneme sahip olabileceğini aktardı.

Açık kalp ameliyatı sırasında çok sayıda trombosit transfüzyonu alarak hayatta kaldığını söyleyen hastalardan biri olan 51 yaşındaki Colleen Stieler-Hunt, yaptığı açıklamada, "Bu bulguların özellikle kırsal ve uzak bölgeler için büyük fark yaratacağını düşünüyorum." dedi.

Çalışmanın sonuçları, Journal of the American Medical Association (JAMA) dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Adımını attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Adım attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
title