Avustralya ve Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan can kayıpları sürüyor

Omicron varyantının etkisindeki Avustralya'da 40 bin 210, Yeni Zelanda'da 19 bin 566 kişinin Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi.

Avustralya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 40 bin 210 Avustralyalı Kovid-19'a yakalanırken, virüs nedeniyle tedavi altındaki 23 kişi de hayatını kaybetti.

Yeni can kayıplarıyla birlikte Kovid-19'un ilk görüldüğü günden bu yana Avustralya'da yaşamını yitirenlerin sayısı da 5 bin 662'ye çıkarken, bugüne kadar 3 milyon 569 bin 541 kişide virüse yakalandı.

Halen 300 binden fazla aktif vakanın bulunduğu ülkede, hastanede yatan 1925 kişiden 143'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Avustralya'da, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 93,93, aşının üçüncü dozunu da yaptıranların oranıysa yüzde 56,27.

Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 10 kişi daha öldü

Kovid-19'un Omicron varyantının vaka sayılarındaki artışa neden olduğu Yeni Zelanda'da son 24 saate 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, 19 bin 566 kişinin testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Salgının başladığı günden bu yana virüsten toplam 151 kişinin yaşamını yitirdiği Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 438 bin 477 kişi de Kovid-19'a yakalandı.

Resmi verilere göre, 199 bin 847 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 23'ü yoğun bakımda olmak üzere 930 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yaklaşık 5 milyon 100 bin nüfuslu Yeni Zelanda'da, aşıya müsait olanların yüzde 94'ü Kovid-19 aşısının çift dozunu, yüzde 73'ü de üçüncü dozunu yaptırmış durumda.