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Avustralya ve Vietnam stratejik ortaklığı derinleştiriyor

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Avustralya Başbakanı Albanese ile Vietnam Devlet Başkanı To Lam, kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirme konusunda anlaştı. Savunma, güvenlik ve ticaret alanlarında işbirliği artırılacak; siber suçlar, terörle mücadele ve deniz güvenliği gibi konularda ortak çalışılacak. Liderler, Güney Çin Denizi'ndeki durumdan endişe duyduklarını belirterek diyalog çağrısında bulundu.

Avustralya ve Vietnam, kapsamlı stratejik ortaklıklarını derinleştirerek savunma ve güvenlik alanında işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin, ülkesini ziyaret eden Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, liderlerin iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirme konusunda mutabık kaldığı, savunma, güvenlik ve ticaret alanlarında işbirliğini güçlendirmek için anlaştığı kaydedildi.

İki ülkenin personel eğitimi, bilgi paylaşımı, sağlık, deniz güvenliği ve arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra siber suçlar, çevrimiçi dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve terörle mücadele gibi konularda işbirliğini artırma konusunda anlaştığı belirtilen açıklamada, Albanese ve To Lam'ın Güney Çin Denizi'ndeki durumdan "endişe duyduğu" aktarıldı.

Açıklamada, liderlerin Güney Çin Denizi'nde barışın, güvenliğin, istikrarın, seyrüsefer serbestisinin korunmasının önemini vurguladığı belirtilerek, gerilimlerin diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yaptığı ifade edildi.

Albanese ve To Lam'ın, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar'daki krizin çözümü için mutabık kaldığı 5 maddenin uygulanmasının ve "şiddetin derhal sona ermesi, insani yardımın engelsiz ulaşması ve kapsayıcı diyalog kurulması" çağrısı yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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