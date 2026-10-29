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Avustralya Ulusal Galerisi, Çin'den yasa dışı çıkarılan iki taş büstü Çin'e iade etti

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Avustralya Ulusal Galerisi, Çin'den yasa dışı yollarla çıkarılan Kuzey Song dönemine ait iki taş büstü dün Canberra'da Çinli yetkililere teslim etti. Büstlerin Hınan'daki imparatorluk mezarlarından çalındığı ve 1990'lı yıllarda galeriye verildiği belirtildi.

Avustralya'nın Çin'den yasa dışı yollarla çıkarılan iki tarihi eseri iade ettiği bildirildi.

Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresinden (NCHA) yapılan açıklamada, Avustralya Ulusal Galerisi'nin, Kuzey Song Hanedanı devrinden kalma iki taş büstü, dün başkent Canberra'da Çinli yetkililere teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, biri asker, diğeri sivil bir yöneticiyi tasvir eden, kireçtaşından yapılma iki büstün, Hınan eyaletinin Gongyi ilindeki imparatorluk mezarlarındaki mozolelerden çalındığı ve 1990'lı yıllarda özel bir koleksiyoner tarafından Avustralya Ulusal Galerisi'ne verildiği aktarıldı.

Biri 68 santimetre yüksekliğinde ve 132 kilogram ağırlığında, diğeri 70 santimetre yüksekliğinde ve 223 kilogram ağırlığındaki iki büstün, Song dönemi taş yontuculuğunun önemli örnekleri olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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