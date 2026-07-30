Avustralya, "terörle bağlantılı içerikler" gerekçesiyle Telegram'ı mahkemeye verdi

Avustralya İnternet Güvenliği Komiserliği Ofisi, ısrarlı uyarılara rağmen terörle bağlantılı içerikleri platformundan kaldırmadığı gerekçesiyle mesajlaşma platformu Telegram'a dava açtı.

Avustralya İnternet Güvenliği Komiseri Julie Inman Grant, yaptığı açıklamada, Telegram'a federal mahkemede dava açılacağını belirterek "Telegram'ı terör yanlısı içerikleri tespit edememek, önleyememek ve engelleyememekle suçladık." ifadesini kullandı.

Telegram'ın kullanıcılar farkına vardıktan sonra da terör olaylarıyla ilişkili içerikleri kaldırmadığını savunan Inman Grant, bu içeriklerin arasında Christchurch'teki cami saldırısının ve ABD'deki markette gerçekleştirilen saldırıların videolarının da bulunduğunu söyledi.

Inman Grant, bu videoların bazen 3 ay sonra bile platformda kaldığına işaret ederek "Platformların sorumluluklarını yerine getirmesi hiç olmadığı kadar önem taşıyor." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA