Avustralya DEAŞ'la Bağlantılı 34 Kişi için Giriş Yasağı

Avustralya'da federal hükümet, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı 34 kadın ve çocuktan oluşan Avustralyalılardan birinin ülkeye girişinin geçici yasaklandığını açıkladı.

ABC News'ün haberine göre, Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yaklaşık 7 yıldır Suriye'nin kuzeyinde bir kampta tutulan ve iadesini kabul etmedikleri Avustralyalılara ilişkin açıklama yaptı.

Burke, güvenlik kurumlarının tavsiyesi üzerine bu 34 Avustralyalıdan birinin ülkeye girişinin geçici yasaklandığını ancak "gerekli yasal sınırları aşmadıkları" için grubun diğer üyelerine aynı yasağın uygulanmadığını ifade etti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, DEAŞ'la bağlantılı Avustralyalı 34 kadın ve çocuğun ülkeye iadesini kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA " / " + Aynur Şeyma Asan -
