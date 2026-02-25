Avustralya'dan Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle İsrail ve Lübnan'daki vatandaşlarına uyarı

Avustralya, Orta Doğu'da güvenlik endişelerinin "artması" nedeniyle İsrail ve Lübnan'da görevli diplomatların yakınlarına ülkeden ayrılmaları talimatı vererek bu ülkelerdeki vatandaşlarına ticari uçuşlar sürerken ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Avustralya Dışişleri Bakanlığının seyahat bilgilendirme sistemi "Smart Traveller"ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Orta Doğu'da "artan gerilim ve çatışma riski" nedeniyle uyarılar yapıldı.

İsrail ve Lübnan'da görevli Avustralyalı diplomatların bakmakla yükümlü olduğu kişilere bu ülkelerden ayrılmaları direktifi verilen açıklamada, ayrıca Orta Doğu'daki durumun "belirsiz" olduğu ve bu ülkelerdeki vatandaşlarına "ticari uçuşlar sürerken" bölgeden ayrılmaları tavsiye edildi.

Orta Doğu'da çatışma çıkması halinde uçuşların iptal edilebileceği veya havaalanlarının kapatılabileceği hatırlatılan açıklamada, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Avustralyalı diplomatların yakınlarına bu ülkelerden "gönüllü" ayrılmaları önerildi.

Açıklamada, bu ülkelere seyahat etmek isteyen Avustralyalılara "dikkatli olmaları" çağrısında bulunuldu.

Avustralya'nın uyarısı, ABD'nin İsrail'in teşvikiyle Orta Doğu'daki askeri varlığını artırdığı ve İran'ı nükleer ve füze programlarından ve bölgedeki "vekillerinden" vazgeçirmeyi amaçlayan askeri seçenekleri gündeme getirdiği bir dönemde geldi.

ABD de 23 Şubat'ta Beyrut'taki büyükelçilik personeli ve aile fertlerine, başkentte güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle Lübnan'dan ayrılmaları talimatı vermişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, ülkesinin, Hizbullah'ın ABD ile İran arasında çıkabilecek olası bir savaşa katılması halinde İsrail'in Lübnan'ın altyapısını hedef alabileceği yönünde uyarılar aldığını bildirmişti.