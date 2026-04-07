Avustralya'nın en çok madalyalı eski askeri Afganistan'da savaş suçu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı

Güncelleme:
Avustralya'nın hayattaki en çok madalya sahibi eski askeri Ben Roberts-Smith, Afganistan'da savaş suçu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Avustralya Federal Polisi (AFP) tarafından yapılan açıklamada, 47 yaşındaki eski asker Roberts-Smith'in, Sydney Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Roberts-Smith'in, Afganistan'da 2009-2012 döneminde görev yaptığı sırada silahsız kişileri öldürdüğü iddiasıyla beş ayrı "savaş suçu kapsamında cinayet" suçlamasıyla yargılanacağı kaydedilerek, bu suçların azami cezasının müebbet hapis olduğu belirtildi.

Soruşturmalar kapsamında toplam 53 dosyanın açıldığı hatırlatılan açıklamada, bunlardan 39'unda yeterli delil bulunamadığı için aktif incelemenin sonlandırıldığı, 10 dosyada ise sürecin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Avustralya'da verilen en yüksek askeri nişanının sahibi olan ve 2013'te ordudan ayrılan Roberts-Smith, "ülkenin en çok madalyalı eski askeri" olarak gösteriliyor.

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişliği (IGADF) de daha önce Afganistan'da görev yapan askerlerin savaş suçu işlediklerine dair iddiaları soruşturmuştu.

IGADF, Kasım 2020'de yayımladığı raporda, 39 Afgan sivilin askerlerce öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Roberts-Smith, 2023'te, Afganistan'daki görevi sırasında savaş suçu işlediğine dair haberlerin ardından çeşitli gazete ve gazetecilere açtığı hakaret davasını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
