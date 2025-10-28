Haberler

Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Laura Wauchope, Kaymakam Yenigün'ü Ziyaret Etti

Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Laura Wauchope, Kaymakam Yenigün'ü Ziyaret Etti
Eylül ayında göreve başlayan Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Laura Wauchope, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün'ü ziyaret etti ve hediye takdimi gerçekleşti.

Avustralya'nın Çanakkale Konsolosluğu görevine atanan Laura Wauchope, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün'ü ziyaret etti.

Eylül ayında göreve başlayan Wauchope, Kaymakam Yenigün'e ziyarette bulundu.

Kaymakam Yenigün, ziyaretin ardından Wauchope'ye günün anısına hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Bülent Ersöz - Güncel
